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Маркарову допрашивают в ГБР по делу Приватбанка

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Ранее по этому же делу в Госбюро вызывали и бывшего президента Петра Порошенко.
Маркарова пришла на допрос в ГБР
Маркарова пришла на допрос в ГБР
Facebook Оксаны Маркаровой

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Министр финансов Украины Оксана Маркарова находится на допросе в Государственном бюро расследований, передает УНН.

"Меня официально вызвали на допрос... в деле Приватбанка", - сказала министр. Государственное бюро расследований проводит расследование национализации Приватбанка.

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В рамках этого уголовного производства на допрос вызывался и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее Валерия Гонтарева назвала Приватбанк финансовой пирамидой.

 

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Теги: Порошенко, Приватбанк, Маркарова, Минфин
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