Зеленский и Лукашенко на этой неделе встретятся в Житомире

II Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире в октябре 2019 года.

Президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко 4 октября примут участие во II Форуме регионов Украины и Беларуси.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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II Форум регионов Украины и Беларуси будет проходить в пятницу, 4 октября, в Житомире. Александр Лукашенко принял приглашение поучаствовать в его работе от Владимира Зеленского еще в середине июля.

Стоит отметить, что первый подобный Форум состоялся в белорусском Гомеле в конце октября 2018 года. В нем приняли участие Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Как сообщалось По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз. Глава государства убеждал голливудскую звезду снимать кино в Украине.

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