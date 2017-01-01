Рябошапка назначил новых прокуроров Харьковской и Одесской областей

Генпрокурор подписал соответствующие приказы.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Харьковской области и нового руководителя прокуратуры Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, 30 сентября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области.

Также, 30 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Максима Вихора на должность прокурора Одесской области.

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Стоит отметить, ранее Александр Фильчаков руководил Харьковской местной прокуратурой №2 - Киевский и Новобаварский районы. Фильчакову 40 лет, в 2002-2003 годах начинал работу в прокуратуре Дергачевского района, которую впоследствии возглавил, в 2014-м переведен в аппарат прокуратуры Харьковской области.

Как известно, Максим Вихор ранее работал в структуре Службы безопасности Украины. Согласно декларации, он не имеет вкладов в банковских учреждениях и финансовых обязательств. Вихор задекларировал 164 тыс. грн наличными.

Как сообщалось 26 сентября, Рябошапка уволил прокурора Харьковской области.

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