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Верховная Рада рассмотрит Программу деятельности Кабмина уже в пятницу

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Спикер надеется, что документ будет "пройден" за один день.
Глава украинского парламента Дмитрий Разумков
Глава украинского парламента Дмитрий Разумков
Фейсбук Дмитрия Разумкова

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Верховная Рада рассмотрит Программу действий Кабинета министров в пятницу, 4 октября. Об этом сообщил глава украинского парламента Дмитрий Разумков, пишет “РБК-Украина“.

По словам спикера, в течение ближайших дней правительственную программу будут изучать профильные комитеты парламента:

Я надеюсь, что 4 октября мы сможем ее рассмотреть на заседании Верховной рады Украины. К этому времени я прошу проработать этот вопрос в комитетах. Я надеюсь, что мы быстро и эффективно пройдем этот вопрос в пятницу, - заявил Разумков.

Напомним, Программа действий Кабинета министров Украины была одобрена правительством в воскресенье, 29 сентября, а уже в понедельник ее внесли в Верховную Раду. Программа деятельности Кабмина содержит в себе план работы каждого министерства сразу по нескольким направлениям на ближайшие пять лет.

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Теги: Кабинет Министров, Верховная Рада, Дмитрий Разумков
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