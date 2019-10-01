На пост замминистра здравоохранения претендует противник прививок

Добровольный отказ от вакцинации он считает одной из составляющих права на жизнь.

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Одесский журналист Сергей Дибров, который является одним из самых известных представителей движения “против прививок“ в Украине, претендует на пост заместителя министра здравоохранения. Об этом сообщает “Левый берег“ со ссылкой на декларацию журналиста, обнародованную в публичном реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что в своих публикациях и интервью Дибров рассказывает, что его ребенку в 2001 году сделали прививку без ведома родителей, несмотря на наличие противопоказаний к вакцинации, что привело к проблемам со здоровьем. Однако ярым противником вакцин он стал только в 2009 году, когда родился его второй ребенок.

Я считаю право на свободный отказ от прививки одним из способов защиты права на жизнь. И любое ограничение этого права – соответственно, ограничением права на жизнь, – написал он недавно у себя на странице в Facebook.

Напомним, после назначения нового министра здравоохранения в министерстве вспыхнул кадровый скандал, в который грозит вмешаться премьер-министр.

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