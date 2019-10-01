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На пост замминистра здравоохранения претендует противник прививок

Комментариев: 2
Добровольный отказ от вакцинации он считает одной из составляющих права на жизнь.
Журналист Сергей Дибров, известный антипрививочник, претендует на пост замминистра здравоохранения
Журналист Сергей Дибров, известный антипрививочник, претендует на пост замминистра здравоохранения
Фейсбук Сергея Диброва

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Одесский журналист Сергей Дибров, который является одним из самых известных представителей движения “против прививок“ в Украине, претендует на пост заместителя министра здравоохранения. Об этом сообщает “Левый берег“ со ссылкой на декларацию журналиста, обнародованную в публичном реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что в своих публикациях и интервью Дибров рассказывает, что его ребенку в 2001 году сделали прививку без ведома родителей, несмотря на наличие противопоказаний к вакцинации, что привело к проблемам со здоровьем. Однако ярым противником вакцин он стал только в 2009 году, когда родился его второй ребенок.

Я считаю право на свободный отказ от прививки одним из способов защиты права на жизнь. И любое ограничение этого права – соответственно, ограничением права на жизнь, – написал он недавно у себя на странице в Facebook.

Напомним, после назначения нового министра здравоохранения в министерстве вспыхнул кадровый скандал, в который грозит вмешаться премьер-министр.

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Теги: заместитель министра, Минздрав, МОЗ, прививки, антипрививочники
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Комментариев (2)
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Зелибоба    01.10.2019, 13:03
Оценка:  -1
Зелибоба
Прививку от слабоумия нужна упоротым кастрюлям... вот это я поддерживаю
Зелибоба    01.10.2019, 13:03
Оценка:  -2
Зелибоба
Кто прививается тот обычно и болеет...
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