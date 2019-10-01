"Рикошетит" по имиджу: Зе планирует уволить Мендель - СМИ
Поведение пресс-секретаря президента напрямую отражается на его имидже.
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Президент Владимир Зеленский решил уволить своего пресс-секретаря Юлию Мендель. Об этом сообщает издание PRпортал со ссылкой на свои источники.
По их данным, Мендель начала создавать много негатива, который напрямую рикошетит по президенту и портит его имидж.
Увольнения Мендель требуют и сами журналисты, потому в ОП сейчас выбирают “удобный момент“.
На несоответствующее поведение Мендель пожаловались двое журналистов, а также Национальный союз журналистов Украины требовал от нее извинений.
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