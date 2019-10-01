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"Рикошетит" по имиджу: Зе планирует уволить Мендель - СМИ

Комментариев: 1
Поведение пресс-секретаря президента напрямую отражается на его имидже.
Мендель может потерять работу из-за своего поведения
Мендель может потерять работу из-за своего поведения
Facebook Юлии Мендель

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Президент Владимир Зеленский решил уволить своего пресс-секретаря Юлию Мендель. Об этом сообщает издание PRпортал со ссылкой на свои источники.

По их данным, Мендель начала создавать много негатива, который напрямую рикошетит по президенту и портит его имидж.

Увольнения Мендель требуют и сами журналисты, потому в ОП сейчас выбирают “удобный момент“.

На несоответствующее поведение Мендель пожаловались двое журналистов, а также Национальный союз журналистов Украины требовал от нее извинений.

 

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Теги: Мендель, Зеленский, ОП, пресс-секретарь, увольнение
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Комментариев (1)
Бигсэм    01.10.2019, 13:51
Оценка:  +2
Бигсэм
Первые проблески разума у Зеленского.
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