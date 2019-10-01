"Рикошетит" по имиджу: Зе планирует уволить Мендель - СМИ

Поведение пресс-секретаря президента напрямую отражается на его имидже.

Мендель может потерять работу из-за своего поведения Facebook Юлии Мендель

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Президент Владимир Зеленский решил уволить своего пресс-секретаря Юлию Мендель. Об этом сообщает издание PRпортал со ссылкой на свои источники.

По их данным, Мендель начала создавать много негатива, который напрямую рикошетит по президенту и портит его имидж.

Увольнения Мендель требуют и сами журналисты, потому в ОП сейчас выбирают “удобный момент“.

На несоответствующее поведение Мендель пожаловались двое журналистов, а также Национальный союз журналистов Украины требовал от нее извинений.

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