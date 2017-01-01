Поджог дома Гонтаревой: Полиция получила доступ к звонкам почти 200 абонентов

Будут проведены экспертизы.

Суд назначил экспертизу пожарного мусора со сгоревшего дома бывшего председателя Национального банка Валерии Гонтаревой и дал полиции доступ к мониторингу телефонных звонков в день преступления около ее дома в Гореничах Киевской области.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

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Дело расследуется по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога) Уголовного кодекса. Установлено, что 17 сентября около 3:00 неустановленное лицо путем поджога повредило жилой дом Гонтаревой и с места преступления скрылось.

Уголовное производство расследуют сотрудники Киево-Святшинского отдела полиции.

Они запросили у суда доступ к информации о телефонных соединения почти 200 мобильных номеров, которые зафиксированны в районе места преступления, а именно, по ул. Рыльского, 7, ул. Садовой и Депутатской в Гореничах, а также на окраине села Гнатовка и Стоянка (поворот на Гореничи).

Суд дал полиции доступ к информации о телефонных соединениях с указанием абонентского номера, данных о продолжительности соединения, типа соединения, идентификатора (IMEI и IMSI) с привязкой к местности.

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Кроме того, суд по ходатайству следствия назначил экспертизу пожарного мусора, обнаруженного на месте преступления. В частности, экспертам Научно-исследовательского центра МВД поручено установить, есть ли на пожарном мусоре следы горюче-смазочных материалов.

Напомним, дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на вторник в результате поджога. Также она прокомментировала слухи вокруг поджога ее дома.

Как сообщалось 6 сентября, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, которая ранее сообщила, что попала в аварию в Великобритании, уличили в обмане.

Также она обвинила Коломойского, что он ей угрожал и заявила, что поджог авто ее сына в Киеве и наезд на нее автомобиля в Лондоне - звенья одной цепи.

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