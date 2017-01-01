Разумков подтвердил, что покинет пост лидера партии

Пост председатели "Слуги народа" должен занять человек, который вплотную займется местными выборами.

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Спикер ВР Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что покинет пост председателя партии "Слуга народа", передает "Укринформ".

"Что касается моей позиции: действительно, мы об этом говорили и раньше, что видимо, недостаточно корректно, когда председатель Верховной Рады одновременно является и председателем партии", - пояснил он.

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"Я думаю, что будут изменения в партии, в ее руководстве. Это моя позиция, было мной предложено. я думаю, что будет меняться и устав партии, и возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре", - рассказал Разумков.

"Но для развития, для эффективного развертывания партийной структуры нужно много времени - к сожалению, у председателя Верховной Рады его недостаточно для того, чтобы заниматься еще и партийным строительством", - пояснил он.

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Спикер напомнил, что в следующем году пройдут местные выборы. "Это очень большой вызов, и я думаю, что на должность председателя партии будет избран человек, которая эффективно будет заниматься именно этим вопросом", - подчеркнул Разумков.

Также он отметил, что информации о том, что Давид Арахамия может покинуть пост главы фракции "Слуги народа" в ВР, нет, и потому подтвердить такие слухи он не может.

Напомним, ранее о том, что у партии "Слуга народа" будет новый глава, написали СМИ.

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