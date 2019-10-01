СМИ рассказали, как председатель комитета по вопросам ТЭК работает в интересах Коломойского

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус может работать в интересах бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом говорится в материале “Главком“ - “Заплати Коломойскому, или Почему в Украине такой дорогой бензин“, пишет Апостроф.

Сообщается, что Герус был замечен в лоббировании интересов олигарха Игоря Коломойского, когда работал представителем президента в Кабмине. 17 июля правительство приняло постановление, которым ввело специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа трубопроводным транспортом, что выгодно Коломойскому.

“Специальная пошлина на дизтопливо, поставляемого трубопроводным транспортом будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 и 4,0% с 1 октября 2019 года. Совместное решение президента и правительства (как его назвал сам Герус) принято “в ответ на расширение российских экономических санкций“. Оправдание выглядит странно, ведь Герус в статусе председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики инициировал поправку к проекту №1084 “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“, которая позволила закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам у Беларуси и Российской Федерации“, - отмечает автор.

По его мнению, логика становится понятной, если анализировать интересы группы “Приват“ на рынках. В нефтепродуктах, где Коломойский, эксплуатируя государственные активы, создал вертикально интегрированную монополию (добыча “Укрнафта“ - переработка “Укртатнафта“ - сбыт через 1500 АЗС сетей “Укрнафта“, ANP, “Сентоза“ и т.п.) “Приват“ пытается максимально завышать цену. Зато в энергетике олигарх заинтересован в снижении тарифов на ресурс для своих предприятий.

“В электроэнергетике, где ферросплавные, электрометаллургические и химические заводы Коломойского концентрированы на потреблении, целью является удешевление энергоресурса в любой способ. Даже если для этого необходимо восстановить зависимость Украины от страны-агрессора“, - отмечает автор.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявлял, что Андрей Герус (тогда - представитель президента в Кабмине) настаивал на переносе сроков запуска нового рынка электроэнергии, лоббируя интересы ферросплавного бизнеса Игоря Коломойского. Аналогичную позицию высказывал и экс-нардеп Мустафа Найем, который сообщал, что близкий к президенту Зеленскому Коломойский пытается “похоронить“ рынок электроэнергии, поскольку его запуск грозит ему миллиардными потерями.