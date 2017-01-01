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"Слуги народа" хотят перезагрузить НАПК

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В президентской фракции считают, что агентство не справляется со своими задачами.
"Слуги народа" хотят перезагрузить НАПК
"Слуги народа" хотят перезагрузить НАПК
depositphotos.com

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нуждается в “перезагрузке“. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко на Согласительном совете депутатских фракций (групп) в парламенте, пишет УНИАН.

Представитель президентской фракции сообщил о ряде законодательных инициатив, которые антикоррупционный комитет парламента готов вынести на рассмотрение депутатов на этой неделе.

Это и по гражданской конфискации, это по вопросу так называемых обличителей коррупции… И открытие возможности для реформирования Национального агентства по предупреждению коррупции, которое фактически сейчас свою задачу не выполняет, и нам нужно его перезагрузить с участием международных партнеров, чтобы заработал институциональный механизм предотвращения коррупции, проверка реестров, - отметил Корниенко.

Напомним, НАПК обнаружил в декларации Данилюка неточности на 1,6 млн грн.

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Теги: НАПК, Слуга народа, Корниенко, Верховная Рада
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