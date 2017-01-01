Коломойский давит на НКРЭКУ, чтобы удешевить электроэнергию для своих заводов - эксперт

Бизнесмен инициировал давление на комиссию по всем фронтам, чтобы получить коммерческую выгоду.

Коломойский давит на НКРЭКП, чтобы удешевить электроэнергию для своих заводов УНИАН

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Бизнесмен Игорь Коломойский давит на НКРЭКУ, чтобы получить дешевую электроэнергию для своих ферросплавных заводов. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью журналисту “Главком“.

Эксперт отметил, что Коломойский давит на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, для получения электроэнергии для своих предприятий по льготному тарифу. В частности, делом НАБУ по “Роттердам+“, протестами своих сотрудников под стенами регулятора, которые продолжаются уже третий месяц подряд.

Он заинтересован поставлять для своих ферросплавных предприятий дешевую электроэнергию. Недаром они там стучат касками под “Укрэнерго“ постоянно, под НКРЭКУ сидят. Он, в принципе, даже и не скрывает своей такой позиции, я бы так сказал, агрессивно-энергетической, - сказал Корольчук.

Ну, это чистой воды шантаж. В принципе, есть правоохранительные органы, которые могли бы поинтересоваться, знаете, оказывается давление, - считает член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Корольчук.

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Ранее экс-глова НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявлял, что Коломойский инспирировал расследования антикоррупционных органов в деле “Роттердам+“, имеющие целью давление на членов НКРЭКУ для снижения тарифов.

Давление он осуществляет для того, чтобы получить для себя льготные условия на электроэнергию. Он это делает не впервые. Он это делал и в 2013-2014 годах, еще при власти Януковича. В этот период он получил почти 2,5 млрд. грн. льготной экономии на электрическую энергию совсем по другому курсу, чем сейчас. В 2015-2016 годах это давление продолжилось уже собственно на меня. Оно было неудачным. Поэтому подключилось медийное давление, а потом появился медийно-юридический пузырь или пузырь от НАБУ и САП, - сказал Вовк, комментируя преследования авторов формулы “Роттердам+“, начавшееся со стороны силовых органов.

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Волк считает, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу “Роттердам+“.

Корольчук также напомнил, что на совещании у президента по энергетическим вопросам выяснилось, что цена угля, рассчитанная по формуле “Роттердам+“, сегодня самая дешевая, дешевле, чем импорт угля из США, Колумбии или ЮАР.

Напомним, эксперт заявил, что включение расходов на доставку в “Роттердам+“ гарантировало поставку угля.

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