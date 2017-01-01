Зеленский до сих пор не внес предложения по составу ЦИК

Пока парламент ждет, чтобы президент внес свои предложения с пропорциями по составу комиссии.

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Президент Владимир Зеленский пока не внес в Раду предложений по кандидатурам на должность нового состава членов ЦИК. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

“Центральная избирательная комиссия будет формироваться по закону. Пропорции по составу ЦИК поступают от президента Украины. Как только они поступят в Верховную Раду, мы обязательно будем их рассматривать. Пока такого предложения еще нет“, - отметил спикер.

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13 сентября Верховная Рада приняла постановление “О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии“.

Соответствующее решение поддержал 341 народный депутат. Представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК президент внес в парламент 9 сентября.

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Уже прежний состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018 года. До того ВР четыре года не могла договориться о назначении новых членов ЦИК несмотря на то, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек в июне 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что новый состав ЦИК назначат в октябре.

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