Антипрививочник Дибров не станет замглавы Минздрава - Кабмин

В министерстве отрицают возможность назначения одесского журналиста на какую-либо должность в МОЗ.

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Кандидатура одесского журналиста Сергея Диброва не рассматривается на пост заместителя министра здравоохранения Украины. Об этом в комментарии Укринформу сообщил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов.

Информация по поводу Диброва - это фейк. Он лично подал декларацию (в НАПК – ред.) и указал себя кандидатом на должность заместителя. Он не назначается заместителем, он не рассматривается как заместитель и даже не обсуждается как возможная кандидатура. Это 100% фейк, и человек это сделал для того, чтобы получить публикации (в СМИ - ред). Он не будет заместителем и не рассматривается на какую-либо должность в Министерстве здравоохранения, - подчеркнул советник.

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Представитель министерства также добавил, что располагает информацией о том, что оппоненты действующего министра здравоохранения ищут по всей стране одиозных людей для того, чтобы они также подавали документы на различные должности и тем самым дискредитировали нынешнее руководство МОЗ.

Мы видим в этом проплаченную фейковую компанию для того, чтобы какими-то людьми скомпрометировать министерство и премьер-министра, - добавил Раимов.

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В пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) указывают на то, что зарегистрировать декларацию в их онлайн-базе с указанием своей кандидатуры на ту или иную должность может любой желающий. Однако сам факт подачи декларации не означает согласования этой кандидатуры в министерстве или другом государственном органе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что одесский журналист и противник вакцинации Сергей Дибров претендует на должность заместителя министра здравоохранения.

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