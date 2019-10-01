В Крыму оккупанты назначили нового "премьер-министра"
Подконтрольный России “парламент” Крыма назначил Юрия Гоцанюка на должность главы правительства.
Решение было принято на внеочередной сессии “парламента” 1 октября, передает “Крым.Реалии”.
В понедельник, 30 сентября, Аксенов решил отказаться от совмещения должностей “главы” Крыма и “руководителя правительства” и внес на рассмотрение парламента оккупантов Крыма соответствующее решение о разделении полномочий.
20 сентября на сессии “крымского парламента” Аксенова переизбрали на новый пятилетний срок “главой” Крыма.
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Стоит отметить Гоцанюк с 2016 года занимал должность заместителя так называемого “председателя Совмина” Крыма. До российской аннексии Крыма был председателем Нижнегорской и Первомайской райгосадминистраций. Имеет почетные звания “Заслуженный работник сельского хозяйства Украины” и “Заслуженный работник местного самоуправления в Автономной Республике Крым”.
Как сообщалось 29 сентября, бывший президент Крыма Мешков скончался в больнице.
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