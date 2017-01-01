Госбюджет на 2020 год рассмотрят 18 октября - Разумков

К тому времени комитеты должны проработать внесенные депутатами предложения к нему.

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Проект закона о госбюджете Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении 18 октября. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета депутатских фракций, пишет “Громадське“.

20 сентября в парламенте был представлен проект госбюджета-2020. Депутаты должны были подать к нему свои предложения до 1 октября, а бюджетный комитет должен обработать их до 15 октября. И в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен для рассмотрения Верховной Радой Украины 18 октября, — сообщил Разумков.

Напомним, 20 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова представила в парламенте предварительный проект госбюджета на 2020 год.

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