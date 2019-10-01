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Сенцов встретился с президентом Франции

Комментариев: 3
В кулуарах сессии ПАСЕ Макрон поинтересовался творческими планами украинского режиссера.
Сенцов встретился с президентом Франции
Сенцов встретился с президентом Франции
Кадр из видео

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Освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер и писатель Олег Сенцов встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Видео с фрагментом этой встречи опубликовал на своей странице в Фейсбук “UA: Перший“.

В ходе беседы, состоявшейся в кулуарах осенней сессии ПАСЕ, французский президент поинтересовался у Сенцова, продолжает ли тот писать. Украинец ответил утвердительно:

Да. Творческий путь – это ещё одна моя дорога, - заявил режиссёр.

Напомним, ранее сообщалось, что Олегу Сенцову 22 октября могут вручить премию Сахарова, которую ему присудил Европарламент, пока сам режиссер находился в российской колонии.

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Теги: Олег Сенцов, Эммануэль Макрон, встреча
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Комментариев (3)
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asfd0    01.10.2019, 15:36
Оценка:  +2
asfd0
Макрон встретился с Сенцовым на зло Путину ))))))) Пэрэможенька !!!!!
fkrfyfan    01.10.2019, 15:11
Оценка:  +3
fkrfyfan
творческие планы у полного творческого нуля? наверное снять очередной шедевр, который никто смотреть не будет
farfalle    01.10.2019, 15:18
Оценка:  +2
farfalle
Пусть Ералаш снимает, дегенерат)))
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