В кулуарах сессии ПАСЕ Макрон поинтересовался творческими планами украинского режиссера.

Сенцов встретился с президентом Франции Кадр из видео

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Освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер и писатель Олег Сенцов встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Видео с фрагментом этой встречи опубликовал на своей странице в Фейсбук “UA: Перший“.

В ходе беседы, состоявшейся в кулуарах осенней сессии ПАСЕ, французский президент поинтересовался у Сенцова, продолжает ли тот писать. Украинец ответил утвердительно:

Да. Творческий путь – это ещё одна моя дорога, - заявил режиссёр.

Напомним, ранее сообщалось, что Олегу Сенцову 22 октября могут вручить премию Сахарова, которую ему присудил Европарламент, пока сам режиссер находился в российской колонии.

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