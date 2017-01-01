Макрон анонсировал "нормандский формат" в ближайшие недели
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что саммит в “нормандском формате“ пройдет в скором времени и принесет осязаемые результаты. Об этом он заявил, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге, пишет Интерфакс-Украина.
В ближайшие недели мы проведем саммит в “нормандском формате“ на уровне глав государств и правительств, - сказал французский президент.
Также Макрон выразил надежду, что саммит позволит продвинуться дальше в переговорном процессе:
Речь идет о так называемой “формуле Штайнмайера“, о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Донбассе, о Крыме, - добавил он.
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Кроме того, комментируя возвращение России в ПАСЕ, Макрон отметил, что решение Франции нацелиться на диалог с Россией не означает, что Париж готов смириться с действиями Москвы в отношении Украины.
Напомним, на прошлой неделе президент Зеленский заявил, что встреча в “нормандском формате” пока не согласована.
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