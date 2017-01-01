Макрон анонсировал "нормандский формат" в ближайшие недели

Франция надеется на конкретные решения по "формуле Штайнмайера", линии разграничения и другим вопросам.

Читай также: Бессмертный показал “формулу Штайнмайера“, которую считает ловушкой

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что саммит в “нормандском формате“ пройдет в скором времени и принесет осязаемые результаты. Об этом он заявил, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге, пишет Интерфакс-Украина.

В ближайшие недели мы проведем саммит в “нормандском формате“ на уровне глав государств и правительств, - сказал французский президент.

Также Макрон выразил надежду, что саммит позволит продвинуться дальше в переговорном процессе:

Речь идет о так называемой “формуле Штайнмайера“, о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Донбассе, о Крыме, - добавил он.

Читай также: По срокам встречи в нормандском формате понимания нет - Песков

Кроме того, комментируя возвращение России в ПАСЕ, Макрон отметил, что решение Франции нацелиться на диалог с Россией не означает, что Париж готов смириться с действиями Москвы в отношении Украины.

Напомним, на прошлой неделе президент Зеленский заявил, что встреча в “нормандском формате” пока не согласована.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.