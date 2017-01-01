В ГБР выяснили, что сами себя не прослушивали

Теперь Роман Труба ожидает, пока проверку проведет Генпрокуратура.

Труба рассказал о результата расследования по прослушке его кабинета пресс-служба ГБР

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Глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что следователи ГБР не причастны к утечке информации из ведомства по расследованию дел, касающихся Петра Порошенко, передает ТСН.

По словам чиновника, в ведомстве провели проверку. "Мы провели такую ​​проверку и провели психофизиологическое исследование с помощью полиграфа каждого следователя, расследующего уголовное производство, где фигурантом является экс-президент Петр Порошенко", - говорит он.

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"Я провел работу с каждым следователем, и четко могу сказать: к утечке информации следователи ГБР не причастны. Полиграф не дал ни одной ошибки, не дал усомниться в следователе", - подчеркнул директор ГБР.

В то же время Труба отметил, что круг подозреваемых в "сливе" остается "чрезвычайно большим". Он пояснил, что досудебное расследование - это работа группы людей: следователей и прокуроров, которые имеют одинаковый с работниками ГБР уровень доступа к информации.

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Кроме того, есть работники, которые отправляют и передают определенную информацию, направляют письма и документы. "Поэтому сказать сегодня, кто причастен к утечке, я не могу, поскольку ответить за возможную утечку в других службах - это не совсем моя компетенция", - отметил Труба.

Глава ГБР говорит, что спокойно относится к тому, что именно Генпрокуратура открыла производство о причастности работников ГБР к утечке информации по делам о Петра Порошенко.

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От отметил, что с нетерпением будет ждать результатов расследования уголовного производства, которое зарегистрировано прокурорами, и если будут выявлены такие факты, то отреагирует на них в силах своих полномочий.

Напомним, ранее в НАБУ заверили, что не прослушивали кабинет директора ГБР Романа Трубы.

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