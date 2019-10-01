"Как можно быть акционером нелегального казино": Луценко высмеял дело в ГБР

Экс-генпрокурор не понимает, как можно было так сформулировать уголовное производство.

Луценко высказался о деле против него Facebook Юрия Луценко

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Бывший генпрокурор Юрий Луценко выразил удивление открытого Государственным бюро расследования уголовного производства в отношении него. Об этом Луценко написал в Facebook.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером нелегального казино", - написал он.

"И да, я прошел полную проверку моей декларации, все мои доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены", - подчеркнул Луценко.

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