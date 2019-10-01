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"Как можно быть акционером нелегального казино": Луценко высмеял дело в ГБР

Комментариев: 1
Экс-генпрокурор не понимает, как можно было так сформулировать уголовное производство.
Луценко высказался о деле против него
Луценко высказался о деле против него
Facebook Юрия Луценко

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Бывший генпрокурор Юрий Луценко выразил удивление открытого Государственным бюро расследования уголовного производства в отношении него. Об этом Луценко написал в Facebook.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером нелегального казино", - написал он.

"И да, я прошел полную проверку моей декларации, все мои доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены", - подчеркнул Луценко.

 

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Теги: Луценко, Арахамия, ГБР, дело
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Комментариев (1)
kapablankas    01.10.2019, 17:03
Оценка:  +1
kapablankas
но на всякий случай здрыснул
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