Секретарь-"разбойник" не получил меру пресечения из-за подозрений в хулиганстве
Бориспольский суд Киевской области отказался избрать какую-либо меру пресечения для секретаря Бориспольского горсовета Киевской области Ярослава Годунка, подозреваемого в избиении активиста.
Об этом говорится в определении суда, копией которого располагают Українські Новини.
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Суд отказал следователю полиции в избрании Годунку меры пресечения в виде личного обязательства. При этом суд обязал Годунка прибывать по каждому требованию в полицию и прокуратуру.
Решение суда было принято 25 сентября.
Как сообщалось 6 сентября, чиновника, которого Зеленский назвал “бандитом“, будут судить.
Напомним, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи. Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александр Туренко “отжал“ у города больницу.
31 августа, поругавшийся с Зеленским чиновник устроил в Борисполе драку с переселенцем.
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