Секретарь-"разбойник" не получил меру пресечения из-за подозрений в хулиганстве

Секретаря Бориспольского горсовета обвиняли в совершении хулиганских действий, до того инцидента Зеленский назвал Годунка "разбойником".

Бориспольский суд Киевской области отказался избрать какую-либо меру пресечения для секретаря Бориспольского горсовета Киевской области Ярослава Годунка, подозреваемого в избиении активиста.

Об этом говорится в определении суда, копией которого располагают Українські Новини.

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Суд отказал следователю полиции в избрании Годунку меры пресечения в виде личного обязательства. При этом суд обязал Годунка прибывать по каждому требованию в полицию и прокуратуру.

Решение суда было принято 25 сентября.

Как сообщалось 6 сентября, чиновника, которого Зеленский назвал “бандитом“, будут судить.

Напомним, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи. Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александр Туренко “отжал“ у города больницу.

31 августа, поругавшийся с Зеленским чиновник устроил в Борисполе драку с переселенцем.

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