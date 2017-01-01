ГБР изъяло секретные документы по делу о захвате моряков под Керчью

Сейчас следователи анализируют документы, изучают по ним решения руководства страны в той ситуации.

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Государственное бюро расследований (ГБР) изъяло секретные документы и проводит их экспертизу в рамках расследования уголовного производства о захвате украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом рассказал директор бюро Роман Труба в интервью ТСН.

Мы расследуем решения руководителей государства, которые в дальнейшем влияли на политические процессы, которые происходили как в нашей стране, так и за ее пределами. Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые представляют государственную тайну, - сказал он.

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При этом директор Бюро сообщил, что в контексте работы с секретными документами очень важно не допустить утечки секретной информации. Именно поэтому в бюро особенно насторожились, обнаружив прослушивающее устройство в кабинете Трубы.

Напомним, ранее в кабинете директора ГБР обнаружили прослушку.

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