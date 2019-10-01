В "ДНР" приговорили жительницу Горловки к 11 годам колонии за якобы шпионаж в пользу СБУ

Террористы "ДНР" захватили Марину Чуйкову в марте 2018 года.

Пособники оккупантов утверждают, что горловчанка Марина Чуйкова якобы собирала для СБУ данные “военного характера“ о “милиции ДНР“. Сыновья женщины добиваются ее освобождения уже больше года. Боевики захватили Марину Чуйкову в марте 2018 года, но “приговор“ ей “вынесли“ только сейчас.

Об этом сообщает “Донецкая правда“.

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Чуйкову обвиняют в том, что она в середине апреля 2016 года посещала подконтрольную Украине территорию и якобы дала согласие сотрудничать со СБУ. Утверждается, что женщина собирала сведения о боевиках НВФ “ДНР“, делала снимки мест дислокации вооружения группировки и отправляла в СБУ.

Марина Чуйкова была задержана боевиками НВФ “ДНР“ 19 марта 2018 года на блокпосту “Майорск“. У женщины есть два сына, которые сейчас живут на подконтрольной украинским властям территории и добиваются ее освобождения с помощью международных инстанций. Они узнали о задержании мамы от горловских соседей. НВФ “ДНР“ подтвердила удержание Чуйковой только летом 2018-го. Сыновья Чуйковой отрицают, что она могла заниматься любым сотрудничеством со спецслужбами.

В прошлом году Европейский суд по правам человека обязал правительства Украина и России принять немедленные меры для освобождения Марины Чуйковой.

Сын Марины Чуйковой Савва рассказал изданию, что представители НВФ “ДНР“ на переговорах в Минске подтвердили, что удерживают ее как пленную.

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В рамках переговоров Трехсторонней контактной группы идет подготовка обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и незаконными вооруженными группировками “Л-ДНР“. Предварительной формулой обмена является 69 (украинцев) на 208 (те, кого требуют “Л-ДНР“). Конкретные сроки обмена пока не называются.

Как сообщалось 9 сентября, жителя Новоайдарского района Луганской области приговорили к 5 годам лишения свободы за шпионаж на пользу террористов “ЛНР“ и незаконное хранение боеприпасов.

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