Уменьшение price caps поставит под угрозу дальнейшее существование тепловой генерации в Украине, - Донбассэнерго

Уменьшение price caps недопустимо, ведь это поставит под угрозу дальнейшее существование тепловой генерации в Украине из-за убыточности производства электроэнергии ТЭС. Об этом говорится в заявлении ПАО “Донбассэнерго“ на странице компании в Facebook.

Об этом пишут Украинские Новости.

В заявлении отмечается, что основная аргументация инициаторов снижения уровня ценовых ограничений (price caps) на рынке “на сутки вперед“ и внутрисуточном рынке заключается в том, что фактический индекс API 2 и курс доллара США по отношению к гривне существенно снизились по сравнению с показателями, которые были учтены НКРЕКП при формировании прогнозной оптовой цены электроэнергии (ОРЦ) на 2019 год. Однако в “Донбассэнерго“ обращают внимание, что цена угля на мировых торговых площадках (в том числе API 2) имеет характерную сезонность и в осенне-зимний период она существенно возрастает по сравнению с другими периодами года. По курсу доллара США к гривне, то по факту предыдущих лет, он имеет тенденцию к увеличению в последнем квартале года по сравнению со вторым-третьим кварталами.



В компании также отметили, что цена электроэнергии на рынке “на сутки вперед“ ниже цены тепловой генерации в первом полугодии текущего года.



“За три месяца работы новой модели рынка средневзвешенная цена электроэнергии на рынке“ на сутки вперед “составила 1648 грн / МВт * ч, что на 6,4% ниже цены тепловой генерации в первом полугодии 2019 года. При этом на генерацию дополнительно возлагается уплата акцизного сбора в размере 3,2% от стоимости проданной электроэнергии.

Таким образом, уже сейчас цена на электроэнергию для тепловой генерации является на 22% меньше той, что учитывалась НКРЕКП в прогнозируемой оптовой рыночной цене на 2019, и составляет 1595 грн / МВт * ч. “, - говорится в заявлении.



А также подчеркивается, что себестоимость электроэнергии тепловой генерации не меняется прямо от изменения топливной составляющей (топливная составляющая составляет около 70-75% себестоимости). Так, снижение себестоимости на 22% равна снижению топливной составляющей на 25-30% при неизменных постоянных затратах, соответствует мировым тенденциям на рынке угля ( “Средняя цена угля в соответствии с биржевого индекса API 2 за 9 месяцев 2019 на 30,7% меньше средней цены соответствующих 9 месяцев 2018 и составляет 63,6 долларов США за тонну“).



В “Донбассэнерго“ отметили, что считают уменьшение price caps недопустимым, ведь это поставит под угрозу дальнейшее существование тепловой генерации в Украине из-за убыточности производства электроэнергии тепловыми электростанциями.



Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии “на сутки вперед“ и внутришньодобовому рынка (price caps).



Ранее коммерческий директор ОАО “Донбассэнерго“ Донбасс заявил, что усиление ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к вынужденной остановке Славянской ТЭС, и 15 000 жителей прифронтовой Николаевки останутся бе