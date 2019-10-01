Сенцов подарил Макрону тюремную кружку и фамилии 86 пленных в Крыму

Режиссер также расспросил президента Франции, понимает ли тот истинные цели Путина.

Сенцов рассказал о своей встрече с Макроном Facebook Олега Сенцова

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Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал свою встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

"Страсбург. После общения с Макроном. Интересно было познакомиться и пообщаться. Поблагодарил за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украине в целом. Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться и работа будет продолжена", - пишет он.

"Спросил, понимает ли Макрон истинные цели Путина и доверяет ли ему. Ответы меня удовлетворили. Он спросил про тюрьму, но я не стал об этом говорить - теперь есть вещи и поважнее", - добавил Сенцов.

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"Вместо этого я рассказал о своем видении ситуации и конкретнее о 227 наших пленных на Донбассе и 86 в России. Большинство из последних - крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения, которых оккупанты пытаются представить в виде исламских террористов", - отметил он.

Режиссер говорит, что ответы президента Франции его удовлетворили Facebook Олега Сенцова

Сенцов передал обращение с перечнем всех 86 имен актуальных заключенных Кремля в Крыму и на территории РФ.

"Президент меня услышал. Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией", - рассказал он.

Сенцов подарил Макрону свою кружку из тюрьмы Facebook Олега Сенцова

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"Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выкинуть в мусорное ведро - это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных. Обнялись", - написал режиссер.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенцов провел встречу с Макроном в Страсбурге.

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