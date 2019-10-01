Два массовых отравления на Буковине: 56 пострадавших

Полиция расследует два отдельных случая массового пищевого отравления в двух районах Черновицкой области.

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В Черновицкой области зафиксировано сразу два случая массового пищевого отравления - в Путильском и Сторожинецком районах. В общей сложности к медикам за помощью обратились 46 взрослых и 10 детей. По обоим случаям открыто уголовное производство, сообщает ГУ НП в Черновицкой области.

По информации правоохранителей, во вторник, 1 октября, около 3 часов ночи в дежурную часть Путильского отделения полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемное отделение доставлено 11 местных жителей с острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии.

По состоянию на 15:30 количество заболевших составило 50 человек. Среди них - 9 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 15 лет. Все пострадавшие 30 сентября гостили на свадьбе в одном из ресторанов в поселке Путила, - говорится в сообщении.

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В то же утро аналогичное сообщение поступило в Сторожинецкий отдел полиции. В местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок, которые 29-го сентября были на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет, - отметили правоохранители.

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Полицейские опросили врачей и потерпевших. Для выяснения причин и обстоятельств массовых отравлений назначен ряд экспертиз. Проводятся досудебные расследования.

Напомним, в Черкассах отравились жители многоэтажки, в подвале которой травили тараканов.

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