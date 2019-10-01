Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина подписала "формулу Штайнмайера" - СМИ

Комментариев: 5
По неофициальной информации, на заседании контактной группы в Минске украинская делегация визировала договоренности по "формуле Штайнмайера".
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма
Фейсбук

Читай также: Макрон анонсировал “нормандский формат“ в ближайшие недели

Украинская делегация подписала “формулу Штайнмайера“ на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к переговорной группе в Минске.

Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав “нормандской четверки“, - сообщил анонимный источник.

Читай также: Кучма назвал условия, для подписания “Формулы Штайнмайера”

Первоначально предполагалось, что “формула Штайнмайера“, представляющая из себя механизм урегулирования ситуации на Донбассе, будет завизирована еще на предыдущей встрече 18 сентября. Однако тогда украинская делегация отказалась подписывать документ.

Напомним, Роман Бессмертный назвал “формулу Штайнмайера“ ловушкой для Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: формула Штайнмайера, ТКГ, Леонид Кучма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
i-Kovalsky    01.10.2019, 18:48
Оценка:  -1
i-Kovalsky
"Формула Штайнмаера" имела редакций 50 от вполне выгодных для Украины до фактической капитуляции. Проект формулы гоовили и у РФ, и у нас и все называли это "формулой Штайнмаера". Так что пока не будет видно фактических положений, которые подписали, "вонять" глупо и бессмысленно.
Pivkov3    01.10.2019, 18:45
Оценка:  -2
Pivkov3
Сейчас разные крысы из С-14, Навоза, Айдара и прочих ушлёпков пойдут под АП митинговать. Это жеж зрада зрадная и ганьба ганебная. Пропало усэ, Путин прыйдэ - бандерлогам насуе
Krotol2    01.10.2019, 18:22
Оценка:  -3
Krotol2
Ща майдавонь начнет вонять
Boxerogos    01.10.2019, 18:29
Оценка:  -2
Boxerogos
Так на то она и майдавонь.Воевать в реале бздят,как и собственной тени.А на диване эти вырожденцы каждый день Путина и всю российскую армию побеждают!)))))))))))))))
kapablankas    01.10.2019, 18:21
Оценка:  -1
kapablankas
бойню надо заканчивать

а дальше будем посмотреть
Boxerogos    01.10.2019, 18:18
Оценка:  -1
Boxerogos
Браво!Нет-войне!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь