Массовые отравления на Буковине: в больницах почти 60 человек

В регионе произошли два массовых отравления. Все пострадавшие праздновали свадьбы. В общем, к медикам за помощью обратились 46 взрослых и 10 детей.

В Черновицкой области в больницах почти 60 человек ВЛАСНО.info

В Черновицкой области зафиксировано сразу два массовые отравления людей. Информация о госпитализации лиц с пищевым отравлением поступила в полицию с Путильского и Сторожинецкого районов. В общем, к медикам за помощью обратились 46 взрослых и 10 детей. По указанным фактам правоохранители начали уголовные производства, передает полиция региона.

По информации правоохранителей, сегодня, 1 октября, примерно в 3 часа ночи в дежурную часть Путильского отделения полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемное отделение поступили 11 местных жителей с острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии.

"По состоянию на 15:30 количество заболевших составило 50 человек. Среди них - 9 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 15 лет. Все пострадавшие 30 сентября гостили на свадьбе в одном из ресторанов в поселке Путила", - говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение поступило сегодня утром и в Сторожинецкий отдел полиции. В местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок, которые 29-го сентября были на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск, сообщили правоохранители.

"Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет", - отметили правоохранители.

Полицейские отобрали объяснения у врачей и потерпевших. По обоим фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Для выяснения причин и обстоятельств массовых отравлений назначен ряд экспертиз. Проводятся досудебные расследования.

Напомним, 20 сентября сообщалось, что в Ровенской области 11 человек отравились в кафе. У четврех из них обнаружили сальмонеллу.

Также во Львове отравились гости свадебного банкета в одном из ресторанов. Пять человек были госпитализированы.

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