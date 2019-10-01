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Зеленский в срочном порядке собирает журналистов - трансляция

Комментариев: 20
Ранее брифинг в 19:00 вторника не планировался.
Зеленский срочно собирает СМИ
Зеленский срочно собирает СМИ
president.gov.ua

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Во вторник, 1 октября, в 19:00 состоится брифинг президента Украины Владимира Зеленского. Об этом неожиданно сообщила пресс-служба главы государства. 

“Место проведения: пресс-центр Офиса Президента, ул. Банковая, 11. Вход по паспортам и редакционным удостоверениям“, - говорится в сообщении.

Отметим, заранее этот брифинг не анонсировали, но сегодня в Минске прошло заседание ТКГ.

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По данными российских СМИ, Украина подписалась под так называемой “формулой Штайнмайера“.

О формулировке, которая может легитимизировать криминальные “власти“ ОРДЛО, ранее предупредил экс-переговорщик по Донбассу Роман Бессмертный.
 

 

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Теги: Зеленский, президент, брифинг, формула Штайнмайера
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Комментариев (20)
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Андрей_и_Богдан    01.10.2019, 19:46
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Дьявол кроется в деталях! Где подробности за киздабольством!?
Boxerogos    01.10.2019, 19:45
Оценка:  +1
Boxerogos
Потрохобот с кучей аккаунтов,в очередной раз неистово высрался не только на свою несчастную старушку-мать,но и под разными никами в этой ветке.Значит Зе всё правильно делает!Браво!))))))))))))))))))
Андрей_и_Богдан    01.10.2019, 19:46
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Всрись кацапура!
Boxerogos    01.10.2019, 19:52
Оценка:  -2
Boxerogos
Потрохосос,так же,как ты на свою старушку-мать?Нет,спасибо.У меня унитаз есть.)))))))))))))))))
Андрей_и_Богдан    01.10.2019, 20:14
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Boxerogos Ты себе в рот уже высрался!
navigator2    01.10.2019, 19:40
Оценка:  +2
navigator2
що таке особливий статус?
чим диряво-лунадоске стадо його заслужило?
МЕЛЬХИОР    01.10.2019, 19:47
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
Ні чим.
Особливий статус - це створення террористичного угрупування всередені України, за вказівками Кремля і за допомогою ЗЕ-влади.
А потім просто федералізація України... І всё!! Зробили на всіх разом, іщє раз!
gorod-7    01.10.2019, 19:30
Оценка:  -3
gorod-7
Президент не должен отчитываться перед кучкой проплаченых журналистов. Надо принять Закон относительно их поведения, позволяют оскорбительные высказыванья, лезут под ного, бризжут слюной в лицо, , а если их, не дай Бог, оттолкнешь, визжат как поросята
Яроcлав    01.10.2019, 19:34
Оценка:  +1
Яроcлав
Янык тоже так думал)))) А потом было всем известное "астанавитесь", и сломаная ручка....
navigator2    01.10.2019, 19:41
Оценка:  -2
navigator2
"лучше не будем говорить а плохом, а лучше сделаем!"
МЕЛЬХИОР    01.10.2019, 19:30
Оценка:  -1
МЕЛЬХИОР
Геть Монику!!!!
meglj    01.10.2019, 19:29
Оценка:  -1
meglj
Бла бла бла
Андрей_и_Богдан    01.10.2019, 19:25
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Как в ДМБ...
Мы нашу "зраду" в "перемогу" определим!
Зе!лёнский
Андрей_и_Богдан    01.10.2019, 19:23
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
А "бешеную" уже уволил, клоВан?
МЕЛЬХИОР    01.10.2019, 19:21
Оценка:  -6
МЕЛЬХИОР
История повторяется!
Опять будет "ёлка" на Майдане недостроенная!!!!!!!
Только вместо игрушки, будет висеть на ней Клованеску!!!!!!
МЕЛЬХИОР    01.10.2019, 19:19
Оценка:  -4
МЕЛЬХИОР
Моника везде напаскудить успел!
ЗЕ-Моника спешит, у него задание от Пыни - сдать Украину к новому году!!!!!!
Янык тоже это хотел, и где он?
Клован может и не успеть на Ростов сдрыснуть!!!!!!!!
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