Зеленский в срочном порядке собирает журналистов - трансляция

Ранее брифинг в 19:00 вторника не планировался.

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Во вторник, 1 октября, в 19:00 состоится брифинг президента Украины Владимира Зеленского. Об этом неожиданно сообщила пресс-служба главы государства.

“Место проведения: пресс-центр Офиса Президента, ул. Банковая, 11. Вход по паспортам и редакционным удостоверениям“, - говорится в сообщении.

Отметим, заранее этот брифинг не анонсировали, но сегодня в Минске прошло заседание ТКГ.

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По данными российских СМИ, Украина подписалась под так называемой “формулой Штайнмайера“.

О формулировке, которая может легитимизировать криминальные “власти“ ОРДЛО, ранее предупредил экс-переговорщик по Донбассу Роман Бессмертный.



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