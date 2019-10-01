Зеленский в срочном порядке собирает журналистов - трансляция
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Во вторник, 1 октября, в 19:00 состоится брифинг президента Украины Владимира Зеленского. Об этом неожиданно сообщила пресс-служба главы государства.
“Место проведения: пресс-центр Офиса Президента, ул. Банковая, 11. Вход по паспортам и редакционным удостоверениям“, - говорится в сообщении.
Отметим, заранее этот брифинг не анонсировали, но сегодня в Минске прошло заседание ТКГ.
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По данными российских СМИ, Украина подписалась под так называемой “формулой Штайнмайера“.
О формулировке, которая может легитимизировать криминальные “власти“ ОРДЛО, ранее предупредил экс-переговорщик по Донбассу Роман Бессмертный.
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чим диряво-лунадоске стадо його заслужило?
Особливий статус - це створення террористичного угрупування всередені України, за вказівками Кремля і за допомогою ЗЕ-влади.
А потім просто федералізація України... І всё!! Зробили на всіх разом, іщє раз!
Мы нашу "зраду" в "перемогу" определим!
Зе!лёнский
Опять будет "ёлка" на Майдане недостроенная!!!!!!!
Только вместо игрушки, будет висеть на ней Клованеску!!!!!!
ЗЕ-Моника спешит, у него задание от Пыни - сдать Украину к новому году!!!!!!
Янык тоже это хотел, и где он?
Клован может и не успеть на Ростов сдрыснуть!!!!!!!!