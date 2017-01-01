Новую бронетехнику для ВСУ протестируют на спецсоревнованиях

Так в СНБО надеются доказать, что техника соответствует заявленным ТТХ и что никакой коррупции при ее закупке не было.

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Чтобы избежать обвинений в коррупции, бронетехнику и автомобили для ВСУ проверят на специальных соревнованиях. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, сообщает пресс-служба СНБО.

При поддержке нового руководства “Укроборонпрома“ и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в максимально короткие сроки будет организовано и проведено соревнование среди военных автомобилей и боевых бронированных колесных машин по проверке заявленных характеристик техники, надежности и предотвращения в будущем обвинений в лоббировании тех или иных интересов при закупке техники, - пообещал он.

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Программа соревнований будет предусматривать три этапа: преодоление препятствий на автодроме завода КрАЗ; марш на Житомирский полигон; преодоление естественных препятствий на полигоне в комплексе со стрельбой днем и ночью. Все этапы соревнований будут сниматься на видео с земли и с воздуха.

Контролировать честность соревнований будут представители видов Вооруженных сил Украины - те, кто затем будет эксплуатировать образцы и технику “в полях“, - сообщил Кривонос.

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После завершения показа образцов автомобильной и бронетанковой техники запланировано “открытое объективное подведение итогов“. Участвовать в нем пригласят производителей техники, руководство Минобороны, Генштаба ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и “Укроборонпрома“. Также по возможности будет приглашен президент Украины.

Напомним, сегодня в Украине стартовал осенний призыв на срочнуб службу.

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