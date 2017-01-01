В Нацбанке сообщили детали встречи с Зеленским

На встрече с президентом и премьером говорил об институциональной независимости Нацбанка.

В Национальном банке во вторник, 1 октября, состоялась встреча президента Владимира Зеленского, премьер-министра Алексея Гончарука и команды финансово-экономического блока правительства с сотрудниками регулятора. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, президент, обращаясь к работникам центробанка, говорил об институциональной независимости НБУ.

"Мы за то, чтобы Национальный банк был, есть и будет независимым", - сказал Зеленский.

Со своей стороны глава НБУ Яков Смолий отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался сегодня в этом зале, надо объединить усилия.

"Мы уже много сделали для этого - ликвидировали инфляцию, восстановили макроэкономическую стабильность, либерализовали движение капитала, оздоровили банковский сектор, создали условия для сбережения средств и главное - восстановление кредитования. И у нас есть видение, что делать в дальнейшем. Сейчас мы работаем совместно с финансовыми регуляторами и участниками рынка над Стратегией развития финсектора до 2025 года, которая станет ориентиром для нашего сотрудничества по осуществлению Реформ в будущем", - отметил Смолий.

Ранее в НБУ сообщили, что в офис центробанка прибыли президент, премьер и министры.

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