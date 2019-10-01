Оппозиция интересуется, как МИД будет выкручиваться из американского скандала и как будет работать обновленная прокуратура.

Геращенко вызывает Пристайко и Рябошапку на отчет в парламент кадр из видео

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Фракция “Европейская Солидарность“ инициирует приглашение в Верховную Раду министра иностранных дел Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапки для объяснений по ситуации вокруг переговоров Зеленского с Трампом, а также для поиска механизмов сохранения антипутинской коалиции в мире. Об этом заявила сопредседатель фракции “Европейская Солидарность“ Ирина Геращенко во время выступления на согласительном совете, передает Цензор.НЕТ,

Геращенко отметила, что в целом достойное вытсупление президента Владимира Зеленского на 74-й сессии Генассамблеи ООН было перечеркнуто скандалом, развернувшимся вокруг телефонного разговора президентов двух стран. По ее словам, этот скандал четко показал, как несколькими непродуманными шагами можно легко разрушить коалицию, которая долго формировалась:

“Пока в Вашингтоне ссора из-за Украины, Путин улыбается“. Такой заголовок в The Wall Street Journal является, пожалуй, наиболее мягким и отображает ту ситуацию, которая сегодня образовалась в международных медиа относительно этого скандала, - сказала Геращенко.

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В этой связи фракция “Европейская Солидарность“ считает необходимым пригласить в Верховную Раду министра иностранных дел Вадима Пристайко, чтобы из первых уст услышать видение не только выхода из этой ситуации, но и в целом дальнейшего решения российско-украинского конфликта. Также в “ЕС“ хотят послушать генерального прокурора Руслана Рябошапку в связи с проводимыми реформами прокуратуры.

Я считаю, что было бы неплохо, чтобы мы могли задать генпрокурору вопросы относительно переходного правосудия, а он говорил, что работает над этим. Это очень важная тема, к которой должно быть причастен парламент, в контексте урегулирования войны в Донбассе, - отметила Геращенко.

Напомним, порошенковцы похвалили Зеленского за его выступление в ООН.

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