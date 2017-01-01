В Польше задержан соорганизатор наркогруппировки из Кривого Рога

Один из ключевых фигурантов ОПГ долгое время скрывался за границей и был объявлен в международный розыск.

В конце сентября на границе Польши и одной из европейских стран задержан соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога, который долгое время скрывался за границей. Об этом сообщает Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции в понедельник, 1 октября.

Отмечается, что в начале 2019 года в Днепропетровской области разоблачили многоуровневую преступную организацию, которая длительное время сбывала метамфетамин и трамадол в Кривом Роге.

"Злоумышленники наладили собственное производство психотропов, создали аутентичную упаковку наркосредств с маркировкой наркогруппы и ценником. Каждые сутки члены группы отчитывались перед так называемым "бухгалтером" по количеству сбыта товаров и выручки", – говорится в сообщении.

В ходе февральской спецоперации правоохранители разоблачили лидера и более 20 исполнителей разветвленной сети наркодельцов. Оперативники ликвидировали две крупные нарколаборатории, где изготавливали пять разновидностей наркотиков.

Полиция изъяла более тысячи доз метамфетамина, более 9 тысяч доз трамадола, полкилограмма амфетамина и более 100 кг прекурсоров для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Правоохранители провели более 60 обысков, изъяли 800 тысяч гривен в разных валютах и восемь автомобилей, с которых реализовывался товар.

Один из ключевых фигурантов преступной организации долгое время скрывался за границей и был объявлен в международный розыск.

По данным полиции, подозреваемый входил в тройку координаторов преступной организации, отвечал за налаживание сети сбыта психотропов и "вербовку" в ряды наркогруппировки.

В конце сентября подозреваемого задержали в Польше. Сейчас решается вопрос об экстрадиции украинца на родину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция уже завершила досудебное расследование этого уголовного производства, в ходе которого провели более 100 опознаний, порядка 500 допросов и 200 следственных экспериментов, а также более 90 криминалистических экспертиз, в том числе 20 фоноскопий.

Установлено, что оборот наркогруппировки только за один месяц составлял от пяти до семи миллионов гривен. 30 сентября дело передали в суд.

Восемь участников преступной организации находятся под стражей, двое под домашним арестом. Злоумышленникам объявлено подозрению в совершении преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: В Польше задержан соорганизатор наркогруппировки из Кривого Рога

Ранее правоохранители пресекли деятельность мощной преступной организации, которая занималась изготовлением и распространением наркотиков на территории 13 областей Украины. Были задержаны 32 человека, включая главных фигурантов.

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