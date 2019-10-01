Особый статус ОРДЛО, разведение сил, выборы после вывода войск: Основные тезисы брифинга Зеленского

На срочном брифинге в Киеве президент рассказал о последних договоренностях, достигнутых сегодня на переговорах в Минске.

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Особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет закреплен в законе, который будет содержать положения “формулы Штайнмайера“. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга во вторник вечером.

Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом законе не будет пересечена ни одна “красная линия“. Именно поэтому не будет никакой капитуляции, - сказал он.

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При этом Зеленский акцентировал внимание на том, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет временным и начнет действовать на постоянной основе только при условии, что на территориях ОРДЛО состоятся местные выборы.

Причем выборы должны пройти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины. После этого ОБСЕ должна опубликовать отчет, подтверждающий, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет, - заявил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что в Минске на переговорах трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о разведении войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

Была достигнута договоренность о начале разведения войск – я всех поздравляю с началом, очень верим в это - разведении войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этому является – вы знаете прекрасно ситуацию в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск, - сказал Зеленский.

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Отвечая на вопрос о формате проведения выборов на Донбассе, президент заявил, что никаких выборов не будет до тех пор, пока в регионе находятся войска:

Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные, - сказал он.

Также президент прокомментировал возможность встречи лидеров стран “нормандской четверки“:

Сегодня мы устранили последние препятствия на пути проведения саммита “нормандской четверки“. Думаю, в ближайшее время мы будем знать эту дату, - заявил Зеленский.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что украинская сторона на переговорах в Минске подписала “формулу Штайнмайера“.

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