План реформ украинского правительства впечатляет – премьер Эстонии

Глава эстонского правительства восхищен амбициями украинских коллег и обещает всяческую поддержку и обмен опытом.

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал впечатляющим план реформ украинского правительства. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

Свое восхищение украинскими коллегами Ратас высказал в рамках телефонного разговора с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

У вашего правительства впечатляющий план реформ. Если вам удастся его осуществить, уже через несколько лет Украина станет страной с гораздо более сильной и эффективной экономикой, – сказал Ратас.

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Эстонский премьер отметил, что из собственного опыта знает, насколько важна широкая поддержка реформ со стороны народа.

Гражданское общество - это лучший двигатель перемен к лучшему, - заявил он.

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По словам Ратаса, Эстония готова продолжать делиться с Украиной опытом и всячески ей помогать, например, в строительстве “электронного государства“ и в сфере административного управления.

Напомним, президент Эстонии объяснила, чем Украина отличается от других постсоветских стран.

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