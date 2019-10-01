Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Согласовано разведение войск в Петровском и Золотом – Зеленский

Комментариев: 1
Президент Украины гарантировал, что отвод военных не повлияет на безопасность местных жителей.

На встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске была достигнута договоренность о разведении войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Об этом сообщил президент Уркаины Владимир Зеленский во время брифинга о вторник, 1 октября.

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск – я всех поздравляю с началом, очень верим в это – разведение войск в Петровском и Золотом", – сказал президент.

Зеленский отметил, что местное население будет защищено.

"Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этому является – вы знаете прекрасно ситуацию в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск", – добавил глава государства.

Напомним, на брифинге Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". По его словам, будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения этой формулы. Президент заверил, что в этом законе не будет перейдена ни одна красной линии и "не будет никакой капитуляции".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, донбасс, Владимир Зеленский, новости Донбасса, разведение сил на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
VVTF2wtf_uebok    01.10.2019, 20:19
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Победоносное разведение ног))))СУГС)))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь