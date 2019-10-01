Зеленский о Трампе: На меня повлиять невозможно

Владимир Зеленский констатировал, что на Западе и в Украине есть много людей, которые хотели бы на него повлиять.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывал давления на него со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал во время брифинга во вторник, 1 октября.

По словам украинского лидера, все его шаги свидетельствуют о том, что на него влиять невозможно.

"По поводу президента Трампа, вы все читали. Я хочу вам сказать, что я никогда не испытываю никакого влияния на меня. У меня очень много людей, которые сейчас есть и на Западе, и в Украине, которые хотели бы влиять на меня. Но я президент независимой Украины. Мне кажется, и пока что мои шаги свидетельствуют о том, что меня влиять невозможно", – сказал президент Украины.

Также Зеленский отметил, что никогда не встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

"Я никогда не встречался с Руди Джулиани. И я никогда не имел никаких телефонных звонков с ним", – заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти Украины не будут проводить расследования по приказу других стран. Так он ответил на вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента США Дональда Трампа.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В минувшую среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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