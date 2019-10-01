В "ЛНР" и "ДНР" проводят перепись "населения"

Предусмотрен поквартирный обход "населения", который пройдет с 1 по 14 октября. Кроме того, будут работать и стационарные пункты переписи.

В самопровозглашенных ЛНР ДНР проводят перепись "населения". Об этом сообщают Новости Донбасса.

Отмечается, что оккупационные власти предусмотрели поквартирный обход "населения", который пройдет с 1 по 14 октября. Кроме того, будут работать и стационарные пункты переписи. В "ДНР" таких 538 пункта, из них 153 - в Донецке.

В "республиках" заявили, что перепись нужна для получения данных о численности, структуре и распределении "населения" по территории с учетом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня местных жителей. Людям будет задано 25 вопросов, среди которых, например, источник их дохода.

Согласно данным т.н. "главного управления статистики ДНР", общая численность "населения" на этой части Донбасса на 1 июля 2019 года составила 2,274 миллиона человек, из них 944 тысяч живут в Донецке. Численность "населения" в "ЛНР" на 1 сентября 2019 года оценивалась местным "управлением статистики" в 1,447 миллиона человек, в том числе 431 тысяч - в Луганске. А вот по оценке подконтрольного украинским властям управления статистики Донецкой области, на 2019 год численность населения по обе стороны линии соприкосновения составляла 4,162 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Кабмине намерены создать единый реестр украинцев. Объединение баз данных о гражданах нужно для удобства самих же украинцев, заявили в правительстве.

Напомним, в Украине проведут пробную перепись населения, которая состоится в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

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