Лисичанск частично остался без воды из-за аварии

Произошел прорыв на магистральном водоводе в районе насосной станции Белогоровская. Сроки ремонта пока не называются.

В Лисичанске снова проблемы с водоснабжением Комментарии

Водоснабжение центральной части Лисичанска, района стеклозавода Пролетарий и городов-спутников Приволья и Новодружеска прекращено из-за аварии. Об этом сообщает коммунальное предприятие Лисичанскводоканал в понедельник, 1 октября.

"В связи с порывом на магистральном водоводе Ду 600 мм в районе насосной станции Белогоровская прекращено водоснабжения для осуществления мероприятий по устранению прорыва. Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ и запуска насосных станций", – говорится в сообщении.

В то же время, на 2 октября анонсировано ограничение в водоснабжении района завода Резино-технических изделий из-за планового обеззараживания резервуаров питьевой воды жидким хлором на водопроводной насосной станции РТИ ЛКСП Лисичанскводоканал.

Напомним, в нынешнем году водоканал в Лисичанске неоднократно отключали от электроснабжения за миллионные долги перед энергетиками. В последний раз это произошло 29 августа.

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