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Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера

Комментариев: 1
Протестующие пришли под Офис президента с флагами ВО Свобода и Национальный корпус. Также участники АТО и ООС собираются на Майдане Незалежности.

Под Офисом президента митингуют против подписания Украиной формулы Штайнмайера, сообщает hromadske.ua.

На видео видно, что протестующие пришли с флагами ВО Свобода и Национальный корпус. Протестующих собралось около сотни человек.

Также участники АТО и ООС призывают собраться сегодня в 21.00 на Майдане Незалежности.

Ранее СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера

Зеленский дал срочный брифинг по итогам Минска

 

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Теги: митинг, видео, протест, Акция протеста, Офис президента, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    01.10.2019, 21:45
Оценка:  +2
Boxerogos
Всех до единого этих"патриотов"переписа ть и до 7 октября отправить на Донбасс с негласным приказом штурмовать Донецк и Луганск.Вот и посмотрим насколько решительны эти"пятисотгривневые"пс евдопатриоты!Под ОП же не стреляют.Бухнул,помахал флагами,поорал,бабло получил и на опохмелку!))))))))))))
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