Зеленский на брифинге подшутил над Мендель

Глава государства перед пресс-конференцией спросил у Мендель, не толкала ли она журналистов.

Во время срочного брифинга президента Украины Владимира Зеленского не обошлось без шуток.

Вначале брифинга перед представителями СМИ выступила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Коллеги, спасибо, что вы так быстро собрались", – заявила она, пригласив к микрофону Владимира Зеленского.

Тот, в свою очередь, спросил у Юлии, не толкала ли она журналистов, тем самым вспомнив о недавнем случае, когда пресс-секретарь оттолкнула корреспондента одного из украинских изданий, который попытался задать вопросы руководителю Офиса Президента Андрею Богдану и самому Зеленскому.

После слов президента Украины в зале был слышен смех.

Стычка Мендель с журналистом: полное видео

Ранее сообщалось, что у пресс-секретаря Зеленского произошла стычка с журналистом. Юлия Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту.

Позже Мендель заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его.

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