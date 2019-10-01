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Порошенко записал обращение по итогам Минска

Комментариев: 15
Партия Европейская солидарность жестко отреагировала на принятия "формулы Штайнмайера" для Донбасса.

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с фракцией Европейская солидарность жестко отреагировали на подписание Украиной "формулы Штайнмайера" для Донбасса. Об этом говорится в заявлении политсилы на Facebook.

"Согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты выполнения Минска, логика которой была в свое время поддержана Германией, Францией и США. "Европейская солидарность" настаивает: сначала должны быть решены вопросы безопасности, и только потом – политические", - говорится в заявлении.

В ЕС убеждены, что менять эти блоки местами – это "ловушка", которая может свободно или не свободно вывести на путь капитуляции.

"Общая задача всех патриотических сил не допустить такого сценария. Мы готовы как помочь властям выпутаться из этой ловушки, так и жестко противодействовать опасным сценариям, если власть не будет слышать общество и оппозицию", - заявили у Порошенко.

Ранее СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера

Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера

 

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Теги: Порошенко, Петр Порошенко, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, война на Донбассе, Европейская солидарность, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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fkrfyfan    01.10.2019, 23:12
Оценка:  -3
fkrfyfan
Пьянь поросёнко со своими дегенератами не успокоится и никак не может понять что он уже никто
whitewo00    01.10.2019, 23:20
Оценка:  0
whitewo00
ты представляешь, как петя г\шоколадный наступил на амбиции вовочки, что он все свои ручные сми направил на дискредитацию. Мне нравится моментснижения планки - от мы будет стоять на границе с польшей, до донбасс - это украина. И глазками блым-блым
П    01.10.2019, 23:03
Оценка:  -6
П
Ох Петру неймется . Пару-тройку тройку месяцев свободы осталось . Надо на последок говна намутить. Чем ты сyка думал, когда Иловайский котел происходил,барыши считал? Морячков когда сдал?
colavova    01.10.2019, 22:42
Оценка:  +6
colavova
народ уже на Майдане
Boxerogos    01.10.2019, 22:48
Оценка:  -6
Boxerogos
О,третий ник одного и того же потрохобота!Браво!Только почему ты народом называешь пару сотен"пятисотгривневых&quo t;псевдопатриотов,которые при том что не работают нигде,почему-то не дохнут с голода.Типа как Ольга Сенцова,которая под шконкой голодала месяцами?)))))))))))
Kostos    01.10.2019, 22:52
Оценка:  +3
Kostos
Рог, на xyй пшло
tulchanin    01.10.2019, 22:56
Оценка:  -6
tulchanin
Ага, все 200 человек =)))))
Boxerogos    01.10.2019, 22:19
Оценка:  -9
Boxerogos
"Сбитые лётчики"из БПП-Блока Пузатого Педepacта"Еврейская Солидарность",получившие меньше голосов чем Юля,могут не сомневаться:ИХ МНЕНИЕ ВСЕМ НУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!Гыгыгыгыгы!!!)))))))) ))))))
xapi3mat    01.10.2019, 22:24
Оценка:  +9
xapi3mat
все может быстро измениться!
xapi3mat    01.10.2019, 22:25
Оценка:  +7
xapi3mat
Гыгыгыгыгы!!!)))))))) ))))))
PINKIPAU    01.10.2019, 22:24
Оценка:  +6
PINKIPAU
Интересно млядь, интересно.
Boxerogos    01.10.2019, 22:31
Оценка:  -10
Boxerogos
Под двумя никами ты,потрохобот высрался.Но почему только под двумя?А ну,бля,быстро показал своей"толпой"аккаун тов что за твоего хозяина Педю Пидоpoшенко очень многие!)))))))))))
Kostos    01.10.2019, 22:49
Оценка:  +5
Kostos
Рог, пшол на xyй гыгыгы и аминь.
Boxerogos    01.10.2019, 22:53
Оценка:  -7
Boxerogos
А вот и четвёртый ник одного и того же потрохобота!Браво!Ждёмс,сколь ко ещё членов этой"толпы"подтянет ся!Гыгыгыгыгы!!!
Kostos    01.10.2019, 22:55
Оценка:  +2
Kostos
Рог, а у тебя один аккаунт или два? гыгыгыгыгы
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