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Формула Штайнмайера: киевляне собрались на Майдане

Комментариев: 15
Несколько сотен протестующих собрались в центре Киева на мирную акцию против подписания формулы Штайнмайера.

На Майдане Незалежности проходит акция против подписания Украиной так называемой формулы Штайнмайера, сообщает Hromadske.ua в Facebook.

Несколько сотен протестующих собрались в центре Киева на мирную акцию против подписания формулы Штайнмайера. Митингующие вышли под лозунгом - "Нет - капитуляции!".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера. Перед этим СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера

 

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Теги: митинг, акция, Майдан Незалежности, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Акция протеста, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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fkrfyfan    01.10.2019, 23:08
Оценка:  +4
fkrfyfan
Майданутость за 5 лет не вылечили
tulchanin    01.10.2019, 23:11
Оценка:  +4
tulchanin
Да ладно, сколько на "майдане" народу было и сколько сейчас ? Остались неизлечимые =)
Boxerogos    01.10.2019, 23:08
Оценка:  +3
Boxerogos
Война на Донбассе для очень многих стала очень прибвльным бизнесом.Начиная от окопных коыс,которые не вылезая из окопа,имеют 10000 гривен в месяц,при том,что очень многим украинцам приходится 2 месяца горбатиться за эти деньги.И заканчивая теми,кто стдит на"каналах"поставляя на войну бухло и наркоту
Boxerogos    01.10.2019, 23:10
Оценка:  +2
Boxerogos
Этот бизнес пора закрывать.Зе,ты всё правильно делаешь.Украина с тобой.Аминь.
whitewo00    01.10.2019, 23:14
Оценка:  -3
whitewo00
Конечно все правильно. Все эти черти из дыныры попрут шаманить на территорию свободной украины. А вытащить их нельзя будут с донбасса. Все эти вольные стрелки, любители русского мира, все вот эти азартные или все или ничего типа моторыла - они же никуда не делись. Будет клоака для криминала
Pivkov3    01.10.2019, 23:04
Оценка:  +1
Pivkov3
да какие это киевляне? Апарыши хуторские с западенщины за банку консервов и рюмку водки приползли попердеть
Boxerogos    01.10.2019, 22:59
Оценка:  0
Boxerogos
Кто хочет воевать,пусть писдует в наступление на Донецк и Луганск до 7 октября.А то привыкли,суки,в окопах сидеть,вшей кормить и бабло ещё за это нехилое получать.А потом кукарекают что"Зе их предал".Работу нормальную найдите лкчше,крысы окопные,тунеядцы,бля!Идите хотя бы флагами махать под ОП за 50
Boxerogos    01.10.2019, 23:00
Оценка:  0
Boxerogos
0 гривен!Там гораздо безопаснее!!!И окопы всегда можно вырыть.)))))))))))
ВосставшийИзБана    01.10.2019, 22:55
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Что значит "особый статус"? Опущенные что ли?
Ponadyser    01.10.2019, 23:04
Оценка:  +1
Ponadyser
Своя милиция, свои суды, свои законы. Там наверняка будет два гос языка....
colavova    01.10.2019, 22:48
Оценка:  -1
colavova
особий статус за 5000 вбитих хлопцiв
tulchanin    01.10.2019, 22:54
Оценка:  +1
tulchanin
Лучше ещё 5000 положить ?
ВосставшийИзБана    01.10.2019, 22:55
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Из "слуг народа".
whitewo00    01.10.2019, 23:10
Оценка:  -2
whitewo00
Не правильный вопрос - тут вопрос вот так или капитуляция или вот такая хреновая ситуация. Украина в данный момент имеет только 2 таких варианта. Как показывает история - у соседей прыти поубавилось от на границу с польшей, до донбасс - это украина
Boxerogos    01.10.2019, 22:44
Оценка:  +2
Boxerogos
Формула Штайнмайера:Киевляне,которым не хватало 500 гривен до получки,собрались на Мудане.
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