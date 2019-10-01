Формула Штайнмайера: киевляне собрались на Майдане

Несколько сотен протестующих собрались в центре Киева на мирную акцию против подписания формулы Штайнмайера.

На Майдане Незалежности проходит акция против подписания Украиной так называемой формулы Штайнмайера, сообщает Hromadske.ua в Facebook.

Несколько сотен протестующих собрались в центре Киева на мирную акцию против подписания формулы Штайнмайера. Митингующие вышли под лозунгом - "Нет - капитуляции!".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера. Перед этим СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера

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