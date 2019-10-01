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На Майдан Незалежности прибывают протестующие

Комментариев: 3
В центре столицы растет число протестующих против формулы Штайнмайера. Митингующие требуют отставки Зеленского.

В центр Киева на Майдан Незалежности прибывают протестующие против формулы Штайнмайера. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Протестующих насчитывают уже несколько сотен. Митингующие требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского.

 
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера. Перед этим СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.

Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера

 

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Теги: митинг, протесты, протест, Майдан Незалежности, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Акция протеста, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Pivkov3    01.10.2019, 23:22
Оценка:  -1
Pivkov3
Зельц, не будь Януковощем, расстреляй этих майданутых из пулемётов и сразу всем станет легче жить. Зачистишь пару сотен психов, сбережёшь десятки тысяч жизней не в чём не повинных людей.
Boxerogos    01.10.2019, 23:17
Оценка:  +2
Boxerogos
Меньшинство не должно диктовать свои хотелки всей стране.Хочешь воевать-песдуй в наступление на Москву,ведь"в нясь вийня с Рассиий"!А если воевать бздишь,а хочешь лишь дестабилизировать ситуацию в стране,будь добр ответить перед Законом за свои замыслы и действия.Зе должен к этому меньшинству относи
Boxerogos    01.10.2019, 23:19
Оценка:  +1
Boxerogos
ться правильно.И дать всем этим"братьям нашим меньшим"осуществить их голубую мечту о совершении публичного каминг-аута.Аминь.
Alexsy    01.10.2019, 23:17
Оценка:  +1
Alexsy
Парубия с Пашинским на них нету
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