На Майдан Незалежности прибывают протестующие
В центре столицы растет число протестующих против формулы Штайнмайера. Митингующие требуют отставки Зеленского.
В центр Киева на Майдан Незалежности прибывают протестующие против формулы Штайнмайера. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Протестующих насчитывают уже несколько сотен. Митингующие требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского.
Масштаб станом на 22-15 pic.twitter.com/kDXD9ek8Ph— Олександр Аргат (@olarhat) 1 октября 2019 г.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера. Перед этим СМИ сообщили, представитель Украины в контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал на заседании во вторник, 1 октября, формулу Штайнмайера.
Под ОП проходит акция против формулы Штайнмайера
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