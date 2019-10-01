В центре столицы растет число протестующих против формулы Штайнмайера. Митингующие требуют отставки Зеленского.

В центр Киева на Майдан Незалежности прибывают протестующие против формулы Штайнмайера. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Протестующих насчитывают уже несколько сотен. Митингующие требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского.