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К Офису президента стянули силовиков

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Все входы в ОП, возле которого собрались протестующие, охраняет Национальная полиция. Присутствуют также представители полиции диалога.
Офис президента охраняет полиция
Офис президента охраняет полиция
rbc.ua

К Офису президента в Киеве стянули силовиков из-за протестующих против подписания формулы Штайнмайера. Об этом вечером 1 октября сообщил портал РБК-Украина.

Все входы в Офис президента охраняет Нацполиция, также работают представители полиции диалога.

Отмечается, что возле Офиса президента собрались представители Национального корпуса, Национальных дружин, ВО Свобода. В настоящее время обстановка спокойная.

Митингующие принесли с собой флаги, а также развернули баннер, на котором написали Нет - капитуляции.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера.

Без капитуляции. Формула Штайнмайера по Зеленскому

Ранее сообщалось, что под Офисом президента митингуют против подписания Киевом формулы Штайнмайера. Также на Майдане Незалежности собрались несколько сотен протестующих, которые требуют отставки главы государства.

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Теги: Киев, митинг, фото, полиция, силовики, Акция протеста, Офис президента, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ПНХвата    02.10.2019, 00:04
Оценка:  -2
ПНХвата
В аАрмии патриоты! И если что легко разорвут и беркут сиесте с соколом и зелёного на нары приземлят!
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