В Хмельницком задержали контрабандистов, которые ввозили психотропы из Азии

Трое мужчин наладили нелегальные поставки крупных партий наркотических средств через сеть международных почтовых отправлений.

В Хмельницком задержали трех местных жителей, которые нелегально ввозили крупные партии психотропных препаратов из страны в Восточной Азии. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что участники организованной группы наладили нелегальные поставки "товара" через сеть международных почтовых отправлений. Наркотики сбывали оптом и в розницу на территории региона.

Организатора наркобизнеса задержали по месту жительства. В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников более 3 кг амфетамина, около 0,5 кг психотропного вещества Альфа ПВП, более 500 таблеток экстази, 20 марок ЛСД, а также паспорта на подставных лиц, для получения почтовых отправлений.

Как указали в СБУ, ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 1,5 миллиона гривен.

Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и частью 1 статьи 307 УК, а также избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области заблокировали деятельность нарколаборатории по изготовлению амфетамина.

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