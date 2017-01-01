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В Хмельницком задержали контрабандистов, которые ввозили психотропы из Азии

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Трое мужчин наладили нелегальные поставки крупных партий наркотических средств через сеть международных почтовых отправлений.
Жители Хмельницка занимались контрабандой психотропов
Жители Хмельницка занимались контрабандой психотропов
ssu.gov.ua
 
В Хмельницком задержали трех местных жителей, которые нелегально ввозили крупные партии психотропных препаратов из страны в Восточной Азии. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба СБУ.
 
Отмечается, что участники организованной группы наладили нелегальные поставки "товара" через сеть международных почтовых отправлений. Наркотики сбывали оптом и в розницу на территории региона.
 
Организатора наркобизнеса задержали по месту жительства. В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников более 3 кг амфетамина, около 0,5 кг психотропного вещества Альфа ПВП, более 500 таблеток экстази, 20 марок ЛСД, а также паспорта на подставных лиц, для получения почтовых отправлений.
 
Как указали в СБУ, ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 1,5 миллиона гривен.
 
Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и частью 1 статьи 307 УК, а также избрании меры пресечения.
 
Продолжается досудебное следствие.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области заблокировали деятельность нарколаборатории по изготовлению амфетамина.

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Теги: наркотики, СБУ, фото, полиция, Хмельницкий, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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