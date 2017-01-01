Итоги 1 октября: Круз в Киеве и формула Штайнмайера

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Том Круз встретился с Владимиром Зеленским president.gov.ua

Том Круз встретился с президентом Украины; на переговорах в Минске согласовали текст формулы Штайнмайера: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский сообщил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера на переговорах в Минске.

Глава государства подчеркнул, что было устранено последнее препятствие для встречи в нормандском формате. Стороны также договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

Как уточнил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, Трехсторонняя контактная группа закрепила так называемую формулу Штайнмайера письмами сторон, а не единым документом.

Роман Безсмертный обнародовал текст формулы Штайнмайера

Бывший переговорщик от Украины в Минске Роман Безсмертный опубликовал текст документа о реализации формулы Штайнмайера, который, по его словам, готовится для глав государств нормандского формата.

Том Круз приехал в Украину и встретился с Зеленским

Актер Том Круз посетил Киев по приглашению Владимира Зеленского. Он встретился с главой украинского государства вечером 30 сентября, сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что Круз заинтересовался некоторыми локациями в Украине для съемок своего нового фильма.

Прежде чем попасть на прием к Зеленскому, актер спустился в столичное метро, чем немало удивил украинцев.

В обменниках резко подорожал доллар

Наличный курс доллара резко вырос в обменниках 1 октября. Средний курс покупки вырос на 28,10 коп и составил 24,2760 грн. Курс продажи вырос на 37,20 коп – до 24,6870 грн.

В Украине изымаются из обращения мелкие монеты

С 1 октября в Украине изымают из обращения мелкие монеты − 1, 2 и 5 копеек. Таким образом Нацбанк реагирует на инфляцию и девальвацию, а также экономит средства.

Изъятые монеты можно будет обменять в любом украинском банке до 30 сентябя 2020 года. В течение трех лет их можно будет обменять на сумму, кратную 10 копейкам, в НБУ, а также в уполномоченных банках, таких как Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк Аваль. Изъятые копейки переплавят.

Постепенно из обращения будут выводиться и монеты в 25 копеек.

Эрдоган заявил о начале военных действий в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Анкара начала односторонние военные действия в “безопасной зоне“ на северо-востоке Сирии.

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