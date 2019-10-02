Кива требует от Нацполиции расследовать действия замглавы ФПУ Саенко

Нардеп утверждает, что "идет тотальное разворовывание имущества" ФПУ.

Кива обратился в Нацполицию с требованием

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Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь“ Илья Кива обратился в Нацполицию с требованием расследовать деятельность замглавы Федерации профсоюзов Украины Владимира Саенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Идет тотальное разворовывание имущества Федерации профсоюзов Украины и Укрпрофздравницы. С молотка уходят санатории, земля, здания“, - пишет Кива.

В депутатском обращении он требует расследовать деятельность Саенко, связанную с санаториями “Куяльник“ в Одесской области и “Жовтень“ в Киевской области.

Как сообщалось 27 июля, отец Гандзюк выиграл суд против Кивы, экс-глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, а сегодня народный депутат заплатил “за клевету 1400 грн“.

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