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Кива требует от Нацполиции расследовать действия замглавы ФПУ Саенко

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Нардеп утверждает, что "идет тотальное разворовывание имущества" ФПУ.
Кива требует от Нацполиции расследовать действия замглавы ФПУ Саенко
© umoloda.kiev.ua
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  • Кива обратился в Нацполицию с требованием
  • Кива обратился в Нацполицию с требованием
  • Кива обратился в Нацполицию с требованием
Кива требует от Нацполиции расследовать действия замглавы ФПУ Саенко
Кива обратился в Нацполицию с требованием
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Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь“ Илья Кива обратился в Нацполицию с требованием расследовать деятельность замглавы Федерации профсоюзов Украины Владимира Саенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Идет тотальное разворовывание имущества Федерации профсоюзов Украины и Укрпрофздравницы. С молотка уходят санатории, земля, здания“, - пишет Кива.

В депутатском обращении он требует расследовать деятельность Саенко, связанную с санаториями “Куяльник“ в Одесской области и “Жовтень“ в Киевской области.

Как сообщалось 27 июля, отец Гандзюк выиграл суд против Кивы, экс-глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, а сегодня народный депутат заплатил “за клевету 1400 грн“.

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Теги: Илья Кива, коррупция
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Комментариев (1)
СветБобра    02.10.2019, 08:59
Оценка:  0
СветБобра
Чують гади що зрадникаЗЕ скоро відправлять в народний імпічмент.
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