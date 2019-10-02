В вагонах-люкс "Укрзализныци" обнаружили клопов

Пассажирка также опубликовала фото личинок и яиц клопов.

Женщина за почти 2 тысячи грн била клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка

Компания “Укрзализныця“ оскандалилась с клопами в вагоне-люкс пассажирского поезда, ехавшего в Киев.

Об ужасных условиях в вагоне написала на своей странице в Facebook Маричка Крыштопа.

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“Укрзализныця, это очень круто, когда покупаешь билеты на поезд 357/358 “Рахов-Киев“ вагон люкс (номер 8), потому что хочешь спать и с ребенком едешь, но должен ловить всю ночь клопов. Да еще и с кровью... Прекрасно же, теперь я буду за почти две тысячи грн бить клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка. еще и домой привезу. Чтобы вас так возили всю жизнь“, - говорится в посте.

Также Крыштопа опубликовала фото из вагона.

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“Предложили нам с малой переселить к мужу в первое купе. Радостно показала им питомник там. Сказал, что дал телеграмму, но не знает, что делать...Нас переселили в купе (похоже, отдали свое). Начальник поезда сработал оперативно. С “Укрзализныцей“ мы завтра еще пообщаемся, потому что то, что они завтра отцепят вагон - не компенсация... Сходил человек в “родной“ вагон, а там свято место не пустует - взяли сидящих пассажиров“, - отметила позже Крыштопа.

Как сообщалось 16 сентября, Укрзализныця показала первый плацкартный вагон, который капитально отремонтировали в собственном депо Каховка.

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