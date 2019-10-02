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В вагонах-люкс "Укрзализныци" обнаружили клопов

Комментариев: 5
Пассажирка также опубликовала фото личинок и яиц клопов.
В вагонах-люкс "Укрзализныци" обнаружили клопов
© соцсети
Фото 1/6
  • Женщина за почти 2 тысячи грн била клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка
  • Женщина за почти 2 тысячи грн била клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка
  • Женщина за почти 2 тысячи грн била клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка
  • Женщина за почти 2 тысячи грн била клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка
  • Женщина за почти 2 тысячи грн била клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка
  • Женщина за почти 2 тысячи грн била клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка
В вагонах-люкс "Укрзализныци" обнаружили клопов
Женщина за почти 2 тысячи грн била клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка
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Компания “Укрзализныця“ оскандалилась с клопами в вагоне-люкс пассажирского поезда, ехавшего в Киев.

Об ужасных условиях в вагоне написала на своей странице в Facebook Маричка Крыштопа.

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“Укрзализныця, это очень круто, когда покупаешь билеты на поезд 357/358 “Рахов-Киев“ вагон люкс (номер 8), потому что хочешь спать и с ребенком едешь, но должен ловить всю ночь клопов. Да еще и с кровью...     Прекрасно же, теперь я буду за почти две тысячи грн бить клопов всю ночь, чтобы они не кусали ребенка. еще и домой привезу. Чтобы вас так возили всю жизнь“, - говорится в посте.

Также Крыштопа опубликовала фото из вагона.

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“Предложили нам с малой переселить к мужу в первое купе. Радостно показала им питомник там. Сказал, что дал телеграмму, но не знает, что делать...Нас переселили в купе (похоже, отдали свое). Начальник поезда сработал оперативно. С “Укрзализныцей“ мы завтра еще пообщаемся, потому что то, что они завтра отцепят вагон - не компенсация... Сходил человек в “родной“ вагон, а там свято место не пустует - взяли сидящих пассажиров“, - отметила позже Крыштопа.

Как сообщалось 16 сентября, Укрзализныця показала первый плацкартный вагон, который капитально отремонтировали в собственном депо Каховка.

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Теги: вагон, клопы, Укрзализниця
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Комментариев (5)
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Хулиганка*    02.10.2019, 09:45
Оценка:  -1
Хулиганка*
Так 5 же лет Эуропу строили и скакали за это и умирали, ижиоты бандерастические. Куда ни плюнь после постмайдауна везде разруха...
SEMPENTY    02.10.2019, 09:32
Оценка:  -1
SEMPENTY
Тоже мне удивили... Где вы видели вагоны Укрзализныци, и без клопов...???
GreenPeace!    02.10.2019, 09:32
Оценка:  +2
GreenPeace!
Удивляюсь отношению людей к своей работе.Всем на все пох.А ведь убирать вагоны это обязанность проводников.
Ira0956    02.10.2019, 09:27
Оценка:  0
Ira0956
Каждый родившийся украинец уже должен $2 тысячи по долгам родины

Правительство Украины продолжает набирать долги и уверять граждан, что это необходимо для благополучия экономики.
Miha_89    02.10.2019, 09:42
Оценка:  -1
Miha_89
миллион долларов должен.
Триллиард.
Что вы там в Ольгино курите, понабирают двоечников, дважды два сложить не могут.
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