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Под Радой собираются митингующие: Ожидают Зеленского

Комментариев: 7
Пикетировать парламент собираются представители националистических сил.
Возле Рады собираются митингующие
Возле Рады собираются митингующие
TWITTER SERHII ANDRUSHKO

Президент Владимир Зеленский 2 октября примет участие в заседании Верховной Рады Украины.

Этом сообщают источники Украинской правды.

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“По состоянию на 9 утра под стенами парламента собираются националисты“, - говорится в сообщении.

По данным СМИ, предметом обсуждения на заседании станет “формула Штайнмаера“.

Как сообщалось 1 октября, к Офису президента стянули силовиков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера на переговорах в Минске.

Глава государства подчеркнул, что было устранено последнее препятствие для встречи в нормандском формате. Стороны также договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

Как уточнил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, Трехсторонняя контактная группа закрепила так называемую формулу Штайнмайера письмами сторон, а не единым документом.

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Теги: митинг, пикет, Киев, Верховная Рада, Зеленский, формула Штайнмайера
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Комментариев (9)
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Сеемма    02.10.2019, 10:04
Оценка:  0
Сеемма
Судя по количеству, восьмипроцентных больше нет. Есть 2-3 процентные.
PINKIPAU    02.10.2019, 09:54
Оценка:  +1
PINKIPAU
Подолали банду Януковича, подалаємо і маріонетку-клоуна. Господь допоможе. Слава Україні. Смерть російським окупантам.
PINKIPAU    02.10.2019, 09:56
Оценка:  +1
PINKIPAU
КЛОУНА-ГЕТЬ !!!!
designandrey65    02.10.2019, 09:50
Оценка:  0
designandrey65
Так это же находка военкоматам... Оцепить, повязать всех желающих воевать и в окопы, пусть поиграются в войнушку....
Хулиганка*    02.10.2019, 09:47
Оценка:  0
Хулиганка*
Как раз призыв начался, можно смело паковать всех противников мира....И, что самое удивительное, как всегда одно бандерастическое рагулье против мира. Всех паковать, хватит с нас уже майданов, бандера лежать!!!
А Зе не боятся выполнять свои предвыборные обещания, за тобой 73 %.
PINKIPAU    02.10.2019, 09:52
Оценка:  +1
PINKIPAU
Хрен там за ним. Электорат клоуна пассивен, будут вякать дома с дивана, запивая пивом.
Construktor    02.10.2019, 09:47
Оценка:  0
Construktor
только вчера подумал, что сразу при согласовании формулы , сразу стянутся гиперпатриоты и псевдопатриоты и начнут раскачивать и без того нестабильное наше состояние.
А можно создать пикет против пикетчиков ? ))))))))))))
Хулиганка*    02.10.2019, 09:48
Оценка:  0
Хулиганка*
Нужно просто чтобы полиция выполняла свою работу, например, проверила документы у скакунов и пробила по базе какие на них есть дела, а дальше - дело за малым, всех майдаунов в кутузку.
korvin_ral    02.10.2019, 09:45
Оценка:  +1
korvin_ral
А на работу никому не надо что-ли ?
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