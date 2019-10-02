Под Радой собираются митингующие: Ожидают Зеленского

Пикетировать парламент собираются представители националистических сил.

Президент Владимир Зеленский 2 октября примет участие в заседании Верховной Рады Украины.

Этом сообщают источники Украинской правды.

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“По состоянию на 9 утра под стенами парламента собираются националисты“, - говорится в сообщении.

По данным СМИ, предметом обсуждения на заседании станет “формула Штайнмаера“.

Как сообщалось 1 октября, к Офису президента стянули силовиков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера на переговорах в Минске.

Глава государства подчеркнул, что было устранено последнее препятствие для встречи в нормандском формате. Стороны также договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

Как уточнил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, Трехсторонняя контактная группа закрепила так называемую формулу Штайнмайера письмами сторон, а не единым документом.

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