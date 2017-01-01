Под Киевом полиция ликвидировала иностранца, стрелявшего в спецназовцев

Злоумышленник ранил двух правоохранителей.

Под Киевом во время спецоперации полиция ликвидировала преступника, стрелявшего в правоохранителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Киеве в среду, 2 октября.

“В ходе задержания правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев, огнестрельные ранения получили двое сотрудников КОРД. Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь“, - рассказали в полиции.

Происшествие случилось утром в среду в селе Хотяновка Киевской области.

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“Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов, стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства к 22 годам лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию“, - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, в строительный вагончик, где он мог находиться, прибыли правоохранители на полицейском авто и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в них из двух пистолетов:

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“В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи“, - сообщил Крищенко.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Как сообщалось, в июле на границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба, в результате которой 5 человек были ранены.

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